鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至94元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 08:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由90元上修至94元，調升幅度4.44%。其中最高估值145元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立13位、保守悲觀3位。
世界(5347-TW)今(3日)收盤價為131元。近5日股價上漲7.82%，相關半導體類指數近5日上漲1.7%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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