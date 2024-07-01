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鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為167.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.54元，其中最高估值7.56元，最低估值5.99元，預估目標價為167.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.56(7.56)9.049.01
最低值5.99(5.99)6.668.2
平均值6.66(6.69)7.768.68
中位數6.54(6.73)7.778.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值99,040,000104,210,000111,155,470
最低值89,662,00096,611,570102,678,440
平均值92,908,920100,322,270107,640,280
中位數92,538,05099,898,700108,363,600

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.0410.35.155.53
營業收入
(單位：新台幣千元)		85,767,26495,902,92470,349,86468,959,738

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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