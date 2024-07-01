鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為167.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.54元，其中最高估值7.56元，最低估值5.99元，預估目標價為167.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.56(7.56)
|9.04
|9.01
|最低值
|5.99(5.99)
|6.66
|8.2
|平均值
|6.66(6.69)
|7.76
|8.68
|中位數
|6.54(6.73)
|7.77
|8.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|99,040,000
|104,210,000
|111,155,470
|最低值
|89,662,000
|96,611,570
|102,678,440
|平均值
|92,908,920
|100,322,270
|107,640,280
|中位數
|92,538,050
|99,898,700
|108,363,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.04
|10.3
|5.15
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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