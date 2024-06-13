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鉅亨速報

盤後速報 - 豐泰(9910)下週(6月21日)除息4.3元，預估參考價155.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

豐泰(9910-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(6月14日)收盤價160.00元計算，預估參考價為155.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐泰(9910-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為製鞋、機械設備製造、模具製造。產品設計、國際貿易、企業經營管理顧問。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲6%，集中市場加權指數上漲1.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 160.00 4.3 2.69% 0.0
2023/08/03 212.0 7.7 3.63% 1.2
2022/07/05 176.0 4.1 2.33% 0.0
2021/08/03 234.0 3.7 1.58% 0.0
2020/08/18 199.0 4.0 2.01% 2.0

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