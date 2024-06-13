盤後速報 - 豐泰(9910)下週(6月21日)除息4.3元，預估參考價155.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
豐泰(9910-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(6月14日)收盤價160.00元計算，預估參考價為155.7元，息值合計為4.3元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐泰(9910-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為製鞋、機械設備製造、模具製造。產品設計、國際貿易、企業經營管理顧問。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲6%，集中市場加權指數上漲1.87%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|160.00
|4.3
|2.69%
|0.0
|2023/08/03
|212.0
|7.7
|3.63%
|1.2
|2022/07/05
|176.0
|4.1
|2.33%
|0.0
|2021/08/03
|234.0
|3.7
|1.58%
|0.0
|2020/08/18
|199.0
|4.0
|2.01%
|2.0
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