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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至52.25元，預估目標價為4317元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.98元上修至52.25元，其中最高估值58.39元，最低估值45.91元，預估目標價為4317元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值58.39(58.39)99.68152.4
最低值45.91(45.91)66.182.1
平均值51.04(50.84)81.43118.3
中位數52.25(50.98)80.2115.62

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,616,0008,595,30012,525,490
最低值4,628,0006,357,0008,472,330
平均值5,131,2107,551,09010,486,890
中位數5,214,0007,852,0009,922,860

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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