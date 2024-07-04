鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至52.25元，預估目標價為4317元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.98元上修至52.25元，其中最高估值58.39元，最低估值45.91元，預估目標價為4317元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|58.39(58.39)
|99.68
|152.4
|最低值
|45.91(45.91)
|66.1
|82.1
|平均值
|51.04(50.84)
|81.43
|118.3
|中位數
|52.25(50.98)
|80.2
|115.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,616,000
|8,595,300
|12,525,490
|最低值
|4,628,000
|6,357,000
|8,472,330
|平均值
|5,131,210
|7,551,090
|10,486,890
|中位數
|5,214,000
|7,852,000
|9,922,860
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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