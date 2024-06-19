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鉅亨速報

盤後速報 - 信驊(5274)下週(6月26日)除息20元，預估參考價4870.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05

信驊(5274-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。

以今日(6月19日)收盤價4890.00元計算，預估參考價為4870.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

信驊(5274-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。近5日股價下跌0.32%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/26 4890.00 20.0 0.41% 0.0
2023/06/15 2675.0 45.0 1.68% 0.0
2022/06/28 2365.0 35.0 1.48% 1.0
2021/06/18 2190.0 26.0 1.19% 0.0
2020/06/04 1295.0 22.0 1.7% 0.0

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