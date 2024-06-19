盤後速報 - 信驊(5274)下週(6月26日)除息20元，預估參考價4870.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 17:05
信驊(5274-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利20元。
以今日(6月19日)收盤價4890.00元計算，預估參考價為4870.0元，息值合計為20.0元，股息殖利率0.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
信驊(5274-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。近5日股價下跌0.32%，櫃買市場加權指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/26
|4890.00
|20.0
|0.41%
|0.0
|2023/06/15
|2675.0
|45.0
|1.68%
|0.0
|2022/06/28
|2365.0
|35.0
|1.48%
|1.0
|2021/06/18
|2190.0
|26.0
|1.19%
|0.0
|2020/06/04
|1295.0
|22.0
|1.7%
|0.0
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