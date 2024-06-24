〈台股開盤〉3大權值股回檔群龍無首 下挫280點失守23000點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 09:35
美股周五適逢三巫日，三大指數齊跌，台股今 (24) 日早盤開低後，電子權值股幾乎回檔修正，影響一路下挫至最低 22960 點，失守兩萬三大關，預估今日成交量 4800 億元，較上周五略縮。
權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 1%，摜破五日線，鴻海下挫 2%，聯發科重挫 4%，回測十日線支撐，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 都有 2% 以上的跌幅，其他金控股也都弱勢，壓抑整體大盤走勢。
高價股也成提款區，信驊 (5274-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅都在 2% 以上，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW) 都有 1-3% 不等跌幅，獲利了結賣壓沉重。
市場焦點方面，隨著輝達 (NVDA-US)B 系列晶片測試難度大幅升高，有助相關供應鏈營運，京元電 (2449-TW) 今日大漲超過半根，往前高靠攏，雍智科 (6683-TW) 也有不錯漲幅。
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