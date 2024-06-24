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台股

〈台股開盤〉3大權值股回檔群龍無首 下挫280點失守23000點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-24 09:35

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〈台股開盤〉電子權值股回檔 下挫280點失守23000點。(鉅亨網資料照)

美股周五適逢三巫日，三大指數齊跌，台股今 (24) 日早盤開低後，電子權值股幾乎回檔修正，影響一路下挫至最低 22960 點，失守兩萬三大關，預估今日成交量 4800 億元，較上周五略縮。

權值股普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌 1%，摜破五日線，鴻海下挫 2%，聯發科重挫 4%，回測十日線支撐，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 都有 2% 以上的跌幅，其他金控股也都弱勢，壓抑整體大盤走勢。

高價股也成提款區，信驊 (5274-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅都在 2% 以上，世芯 - KY(3661-TW)、力旺 (3529-TW)、祥碩 (5269-TW)、旭隼 (6409-TW)、嘉澤 (3533-TW) 都有 1-3% 不等跌幅，獲利了結賣壓沉重。

市場焦點方面，隨著輝達 (NVDA-US)B 系列晶片測試難度大幅升高，有助相關供應鏈營運，京元電 (2449-TW) 今日大漲超過半根，往前高靠攏，雍智科 (6683-TW) 也有不錯漲幅。

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台股台積電權值股休兵回檔輝達測試

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台積電949-2.16%
廣達308.5-3.44%
雍智科技3812.97%
京元電子1207.14%
嘉澤1620-4.42%
旭隼1820-1.62%
祥碩2085-4.79%
力旺2550-2.49%
世芯-KY2675-0.19%
緯穎2775-0.89%
信驊4790-3.52%
台達電375.5-1.96%
台積電173.96-0.81%
輝達126.57-3.22%

相關權證

台達電法興 槓桿5.13
台積電法興 槓桿7.31
台積電法興 槓桿5.25
京元電子法興 槓桿16.7
京元電子法興 槓桿3.93
嘉澤法興 槓桿4.07
緯穎法興 槓桿4.33
緯穎法興 槓桿3.91
加權指數法興 槓桿23.65
加權指數法興 槓桿21.68

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#波段回檔股

偏強
台積電

47.22%

勝率
偏強
祥碩

79.31%

勝率
中強短弱
力旺

60%

勝率
中強短弱
嘉澤

90%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
雍智科

64.29%

勝率
中強短弱
力旺

60%

勝率

#營收獲利增加

偏強
信驊

69.7%

勝率
偏強
台達電

52.94%

勝率

#下跌三黑K線

偏強
祥碩

79.31%

勝率
中強短弱
力旺

60%

勝率

#樂極生悲

中強短弱
力旺

60%

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