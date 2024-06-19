鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至49.7元，預估目標價為4100元
鉅亨網新聞中心 2024-06-19 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.32元上修至49.7元，其中最高估值58.39元，最低估值43.54元，預估目標價為4100元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|58.39(58.39)
|99.68
|152.4
|最低值
|43.54(40.93)
|66.1
|82.1
|平均值
|50.17(49.01)
|80.32
|117.13
|中位數
|49.7(48.32)
|79.03
|112.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5,611,000
|8,595,300
|12,525,490
|最低值
|4,628,000
|6,357,000
|8,472,000
|平均值
|5,034,480
|7,464,470
|10,341,210
|中位數
|4,954,000
|7,499,500
|9,889,430
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|26.66
|55.72
|38.3
|29.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,130,395
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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