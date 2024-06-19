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鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至49.7元，預估目標價為4100元

鉅亨網新聞中心 2024-06-19 12:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信驊(5274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由48.32元上修至49.7元，其中最高估值58.39元，最低估值43.54元，預估目標價為4100元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值58.39(58.39)99.68152.4
最低值43.54(40.93)66.182.1
平均值50.17(49.01)80.32117.13
中位數49.7(48.32)79.03112.46

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,611,0008,595,30012,525,490
最低值4,628,0006,357,0008,472,000
平均值5,034,4807,464,47010,341,210
中位數4,954,0007,499,5009,889,430

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS26.6655.7238.329.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,130,3955,210,1283,637,6323,063,552

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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