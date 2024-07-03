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鉅亨速報

盤後速報 - 聯陽(3014)下週(7月10日)除息8元，預估參考價170.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

聯陽(3014-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

以今日(7月3日)收盤價178.50元計算，預估參考價為170.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯陽(3014-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦週邊控制IC。資訊家電相關IC。液晶螢幕顯示器相關IC。近5日股價上漲0.58%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 178.50 8.0 4.48% 0.0
2023/06/20 121.0 6.0 4.96% 0.0
2022/07/14 74.7 9.0 12.05% 0.0
2021/08/26 122.0 6.0 4.92% 0.0
2020/07/10 74.6 3.3 4.42% 0.0

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