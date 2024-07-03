盤後速報 - 聯陽(3014)下週(7月10日)除息8元，預估參考價170.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
聯陽(3014-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
以今日(7月3日)收盤價178.50元計算，預估參考價為170.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.48%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯陽(3014-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電腦週邊控制IC。資訊家電相關IC。液晶螢幕顯示器相關IC。近5日股價上漲0.58%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|178.50
|8.0
|4.48%
|0.0
|2023/06/20
|121.0
|6.0
|4.96%
|0.0
|2022/07/14
|74.7
|9.0
|12.05%
|0.0
|2021/08/26
|122.0
|6.0
|4.92%
|0.0
|2020/07/10
|74.6
|3.3
|4.42%
|0.0
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