元富證數位服務再升級「線上開戶GO」 四合一功能開通

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 12:51

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券今 (3) 日宣布，考量近年投資人多元投資需求增加，即日起推出「線上開戶 GO」四合一開戶功能，投資人可一次完成證券、期貨、複委託和財富管理等帳戶申請。

元富證持續拓展金融科技版圖，4 月已領先同業採票交所最新的軟體 C3 憑證方式，升級提供分戶帳「約定自動授權扣款帳戶」功能。

據券商公會統計，今年前 4 月全市場複委託新增戶數 45.6 萬戶，4 月交易量更達 5831 億元，年增幅高達 115%；若以商品結構統計，分別為海外股票 (47%)、ETF(34%)、債券 (15%)、境外結構型商品 (3%)，顯示國人日益重視海外市場。

元富證指出，台美股、期貨、基金與債券等產品都有不同的獲利結構，透過適當的資產配置才能在市場波動時分散風險、守住獲利。

但實際上，過去投資人若想同時布局以上產品，需分次開立多個交易帳戶，以及重覆填寫個人基本資料、上傳雙證件、反覆的驗證，過程繁雜、耗費時間。