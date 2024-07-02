國泰00725B年化配息率近7% 大黑馬00735配息激增至2.73元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 10:37

投資機構普遍預期今年美國降息機率高，多檔債券 ETF 表現逐漸轉好，國泰投信公布旗下 3 檔 ETF 第一階段預估配息公告，其中，近期資產規模突破千億的國泰投資級公司債 (00725B-TW)，本季每受益權單位配息金額從 0.56 元提高至 0.658 元，以 1 日收盤價 37.71 元計算，年化配息率近 7%。

另一檔人氣也相當高的國泰 10Y+ 金融債 ETF(00933B-TW)，7 月配息維持 0.072 元，以 1 日收盤價 16.71 元計算，年化配息率為 5.17%。國泰臺韓科技 ETF(00735-TW) 為半年配，此次估配 2.73 元，比去年中配 1.20 元、去年底配 1.10 元的總和還要高，以 1 日收盤價 38.89 元計算，年化配息率高達 14.03%，讓投資人相當意外。

國泰投信提醒，3 檔 ETF 皆為 7 月 16 日除息，參與配息的最後申購日是 7 月 15 日，發放日則預定為 8 月 9 日。

國泰投信投資長鄭立誠表示，國泰 00725B 聚焦 BBB 級的投資級債券，嚴選高息率公司債，00725B 追蹤「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債 (中國除外) 指數」，主要投資全球投資等級債，同時排除償債地位較低的次順位債券，故能降低債券違約率，有助於抵禦經濟下行情境裡，企業獲利下滑、無法償債的違約風險，指數的平均到期殖利率有 6.01%(6/26)，平均有效存續期間是 11.91 年。

鄭立誠提到，00725B 指數主要成分債包括科技軟體公司甲骨文、美國大型醫療保健公司 CVS Health、全球影視巨頭華納媒體等，每年有四次 1、4、7、11 月除息，規模已超過新台幣千億元，優勢是產業分散、規模大、流動性好，可作為存債領息的重點標的。00725B 持債標的鎖定殖利率 4.5% 以上的票息，適合有現金流需求的投資人布局。

另一檔國泰投信去年 10 月掛牌受益人即迅速上升的國泰 10Y+ 金融債 ETF，為市面上價格相對便宜且有每月配息的金融債 ETF，因為指數成分債多為國際大型系統性銀行，受到嚴格監理，違約風險相對低，目前市價不到 17 元，每個月存一張也不難，幫自己創造被動式收入。