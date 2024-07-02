國泰世華主辦國內首筆IC設計併購聯合授信 超額認購1.58倍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 20:24

國泰世華銀行深耕企金，統籌主辦 IC 設計廠神盾新台幣 26 億元聯合授信案，今 (2) 日攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構，正式完成聯貸案簽約。該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆 IC 設計併購聯合授信案。

國泰世華說明，神盾獲取授信資金後，將用於支應併購矽智財 (IP) 公司乾瞻，獲銀行團超額認購達 1.58 倍，展現國泰世華與各銀行對本土 AI 企業的支持。

迎接 AI 與雲端世代之產品需求，神盾近年積極將產品線多元化，轉投資安國、芯鼎、星河半導體，強化集團布局，今年初再宣布以總價金 47 億元，取得乾瞻科技百分之百股權。

該團隊雖僅有 50 人，但卻擁有最先進且具高度競爭力的 IP 解決方案。不僅有多年與台積電合作的經驗，其 5 奈米產品更已成功在台積電 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）先進封裝 1 量產，目前已持續往 3 奈米矽驗證邁進。此次併購後，神盾聯盟將成為先進製程端到端的 IP 與 ASIC（特殊應用 IC）平台，有能力提供半導體客戶一站式購足的服務，受到產業界高度關注。

與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同，IC 設計廠主要資產為企業員工的專業與各式專利，也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。

國泰世華指出，作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴，擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗，長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。本次即創國內先例，攜手神盾和銀行團，成功做出精準評估，促成國內首筆 IC 設計併購聯合授信案的誕生。