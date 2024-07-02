日元再寫38年新低 官方保持警惕 干預成為焦點
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:20
日元兌美元於周二 (2 日) 持續走軟，挫 0.1%，至 1 美元兌 161.64 日元。這一匯率周一一度跌至 1 美元兌換 161.72 日元，創下自 1986 年 12 月以來的最低水準。
日元持續疲軟引發了人們對政府可能干預貨幣市場的持續猜測。日本部長表示，他們對貨幣市場走勢保持警惕，儘管美元兌日元匯率輕鬆高於 5 月上次刺激干預的 160 日元水準。
交易員推測，政府可能會等待 7 月 4 日獨立日假期期間市場成交量較低時進行干預。
日本財務大臣周二表示，隨著日元兌美元匯率繼續暴跌至 38 年新低，當局對貨幣市場的劇烈波動保持警惕，但沒有明確的干預警告。
日本財務大臣鈴木俊一在內閣會議後的例行新聞發布會上表示：「外匯水準是由市場決定的，反映了各種因素的複雜組合，包括通貨膨脹、經常帳餘額、市場情緒和投機行為。 」
「我們將繼續密切關注市場，」他說。
儘管鈴木確實表示政府的立場沒有變化，但沒有像往常一樣就準備干預發表評論，意味著官員們幾乎已經習以為常的做法已有轉變。
野村證券董事總經理兼首席外匯策略師 Yujiro Goto 表示，周二的官方評論顯示語調略有變化。「重複相同的措辭可能不可避免地削弱 (警告的) 影響」。
他補充說，措辭沒有變化也可能被投資者解讀為目前還不會立即採取行動，「但我不認為這表明現在干預的可能性比以前更小」。
日媒引述分析家的話說，日本和美國貨幣政策差異是推動日元對美元持續大幅貶值的根本原因。美國聯邦儲備委員會官員日前在演講中透露出對降息的謹慎態度，導致市場對聯準會降息預期延後。同時，6 月召開的日本央行貨幣政策會議公佈的減少購買國債計畫不如市場預期，日本暫時維持寬鬆貨幣環境，投資者預期日美利差仍將持續，導致拋售日元買入美元操作增多。
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