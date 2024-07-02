日元再寫38年新低 官方保持警惕 干預成為焦點

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:20

日元兌美元於周二 (2 日) 持續走軟，挫 0.1%，至 1 美元兌 161.64 日元。這一匯率周一一度跌至 1 美元兌換 161.72 日元，創下自 1986 年 12 月以來的最低水準。

日元持續疲軟引發了人們對政府可能干預貨幣市場的持續猜測。日本部長表示，他們對貨幣市場走勢保持警惕，儘管美元兌日元匯率輕鬆高於 5 月上次刺激干預的 160 日元水準。

交易員推測，政府可能會等待 7 月 4 日獨立日假期期間市場成交量較低時進行干預。

日本財務大臣周二表示，隨著日元兌美元匯率繼續暴跌至 38 年新低，當局對貨幣市場的劇烈波動保持警惕，但沒有明確的干預警告。

日本財務大臣鈴木俊一在內閣會議後的例行新聞發布會上表示：「外匯水準是由市場決定的，反映了各種因素的複雜組合，包括通貨膨脹、經常帳餘額、市場情緒和投機行為。 」

「我們將繼續密切關注市場，」他說。

儘管鈴木確實表示政府的立場沒有變化，但沒有像往常一樣就準備干預發表評論，意味著官員們幾乎已經習以為常的做法已有轉變。

野村證券董事總經理兼首席外匯策略師 Yujiro Goto 表示，周二的官方評論顯示語調略有變化。「重複相同的措辭可能不可避免地削弱 (警告的) 影響」。