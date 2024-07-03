遊日注意！日本腸病毒病例連13周走增 進入全國警戒水準

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 11:41

腸病毒 (日本稱「手足口病」) 正在全日本迅速擴散，患者人數連 13 周呈增加趨勢，75% 患者為 2 歲以下孩童並超過全國警戒水準，為近五年首見。

日本《TBS》新聞網報導，根據日本國立感染症研究所的最新通報數據，截止 6 月 23 日的一周，日本全國約 3 千所兒科醫療機構一周內報告的患者人數，平均達到每個醫療機構 6.31 人，連續第 13 周走增。

這是自 2019 年 8 月以來，首次人數超過 5 人的「警報級別」標準。若依都道府縣劃分，三重縣平均每個醫療機構有 16.36 名患者，兵庫縣有 11.12 患者。

隨著腸病毒流行擴大，日本已有近 20 都道府縣發出進入「警報級別」。

腸病毒主要在嬰幼兒中傳染，患者口腔、手掌和腳底等部位會出現皮疹或水泡。由於夏季是腸病毒的傳播高峰，日本厚生勞動省呼籲民眾徹底做好洗手等基礎防疫工作。