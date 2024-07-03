search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、華航 (2610-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、華航 (2610-TW)、旺宏 (2337-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、旺宏 (2337-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)、華航 (2610-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)

5. 外資當日 (02) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、華航 (2610-TW)、正文 (4906-TW)、旺宏 (2337-TW)、華通 (2313-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
新光金10.10.00%
華航24.80.20%
國泰金591.37%
旺宏26.4-0.75%
正文40.70.25%
華通77.9-0.26%
元大台灣價值高息10.20.20%
群益台灣精選高息26.090.35%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
華航

69.23%

勝率
偏強
新光金

78.13%

勝率

#波段回檔股

偏弱
旺宏

82.14%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
國泰金

80%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
新光金

78.13%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty