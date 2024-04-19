電動車陷入衰退潮 Rivian裁員1% 今年第二輪

鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 11:50

電動車產業陷入衰退潮，繼產業霸主特斯拉 (TSLA-US) 宣布全球裁員 10% 後，電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 也宣布裁員 1%，為該公司今年來第二輪裁員。

消息傳出後，Rivian 股價周三上漲 3.4%，但周四幾乎回吐盤中所有漲幅，最終僅約上漲 1%。

在此回裁員前，Rivian 今年 2 月已宣布裁員 10%，該公司稱此決議雖然艱難，但這是公司年底實現正值毛利率的目標之必要手段。根據年度報告，該公司 2024 年產量預測低於預期，令投資者失望。

根據其年度報告，截至 12 月 31 日，Rivian 在北美和歐洲擁有 16790 名員工。

降低成本對 Rivian 至關重要，因為 Fed 為了抑制通膨而維持高利率，挫傷消費者對電動車的需求 (因為電動車通常比汽油車昂貴)。

Rivian 一直戮力都過內部製造零件、與供應商重新談判契約來降低成本，同時關閉了生產線來進行升級，以提高效率並幫助降低成本。

Rivian 上個月推出了更小、更便宜的 R2 SUV，並表示將開始在現有的美國工廠生產，而非計劃中的新工廠，如此可加速 2026 年上半年的交付速度，並為公司節省超過 20 億美元。

然而，由於消費者對電動車信心下降的擔憂加劇，Rivian 股價本周二股價創歷史新低。曾經投入數十億美元打造全電動車未來的公司，現在正降價以刺激需求，並降低成本以限制現金消耗。

除了產業霸主特斯拉宣布裁員，福特 (F-US) 上周調降部分 F-150 Lightning 電動皮卡車的價格多達 5500 美元。