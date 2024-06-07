輝達加持 性能升等！Rivian重新設計全電動R1皮卡、SUV

鉅亨網編譯許家華 2024-06-07 13:20

電動車製造商 Rivian (RIVN-US) 周四 (6 日) 表示，靠著加入輝達 (NVDA-US) 晶片，重新設計了全電動 R1 皮卡和 SUV 車型，以提高續航里程、性能和運算能力。



雖然 2025 年車款從外觀上看起來與當前車型並沒有太大不同，但 Rivian 表示，第二代產品更換了一半以上的硬體零組件，並重新設計了電池和電氣架構，這些架構也被稱為為汽車的大腦。

Rivian 執行長兼創始人 RJ Scaringe 稱，繼續發展旗艦 R1 車輛，且改進後的 R1S 和 R1T 進一步突破了技術界限，創造了公司迄今為止最強大的產品。

新車最顯著的變化是它們的運算能力，Rivian 表示其性能比以前的系統高出 10 倍。

新系統使用兩組輝達 DRIVE Orin 處理器為其「自主運算模組」提供動力，其中包括駕駛員輔助功能。 Rivian 表示，該系統的「高級版本」還將提供更廣泛的功能，例如「一段時間內」的免持駕駛，但駕駛仍須全時留意路況。

在對當前產品進行更新之際，Rivian 試圖在推出較便宜的「R2」車型之前，增加旗艦車型的銷量。平價版 R2 預計 2026 年上半年開始發貨，起價約為 45000 美元。

由於全行業電動車銷售速度緩慢，其當前車型的銷售已經放緩，因此平價版車款對 Rivian 的擴張至關重要。Rivian 為度過電動車寒冬，已裁員、降低營運成本，並重組伊利諾伊州的工廠，以提高效率，從而降低資本支出。此外，該公司也暫停喬治亞州新工廠的建設，節省了 22.5 億美元。

隨著汽車製造商繼續消耗現金並報告重大虧損，Rivian 今年第一季虧損 14.5 億美元，其股價一直承壓，今年迄今已下跌約 50%。