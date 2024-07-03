日股連兩日走漲！大摩：日本經濟正在轉型 東證指數明年中上看3200點
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:56
隨著日元 (USDJPY) 貶至近 38 年新低，加上外資流入，日經 225 指數週二 (2 日) 重返 4 萬點並創 3 個月新高，今 (3) 日開盤也持續走高，但專家對日本經濟看法分歧，有人認為日本經濟沒有復甦，有人則依舊看好，摩根士丹利 (下稱大摩) 就是一例。
大摩首席日本經濟學家山口武志近日說，日本經濟正經歷重大轉型、通縮結束、經濟穩定成長回歸、企業活力重現，這可能為全球投資者創造極具吸引力的機會。當前的低成長是轉型期間的短期陣痛，日本將走出失落的三十年。
山口武志表示，溫和通膨以及 1990 年代初資產泡沫破裂以來最佳名義經濟成長時期，説明了日本經濟跟市場迎來代際轉變。大型企業已拋棄過去不加薪不漲價的既定做法，展開薪資和價格雙漲的良性循環。
日本經濟在經歷 30 年成長停滯後發生顯著變化。2022 年和 2023 年名義 GDP 成長率平均為 3.5%，較 2013 年到 2019 年成長率高出一倍多。日本經濟從 1993 年到 2012 年的名義年增率為負 0.03%。
通膨方面，截至今年 3 月，日本消費者物價指數已經連 24 個月上漲 2% 以上，過去 30 年則僅 27 個月達到或超過 2%。薪資成長已達 30 年最高，公司治理改革有助於提高衡量公司獲利能力的股本回報率。此外，決策者正結合貨幣、財政、貿易和產業政策來提高經濟生產力和增強永續性。
大摩研究部認為，日本正確的政策選擇造就當前積極的經濟轉機，像是全球通膨最初幫忙推動日本的通貨再膨脹，但日本央行 (BOJ) 仍保持寬鬆貨幣政策。日本今年名義 GDP 成長可能達 3.1%，這將使日本有望實現自 1991 年來最強勁的兩年成長期。
在此背景下，日本股市可能會受益於股本回報率上升、獲利強勁成長以及相對於這些獲利的更高估值的良性循環。大摩認為，日股在 2018 年是一個被低估的轉機故事，因為人們認為貨幣和財政政策將退出通縮，從資產利用率的角度推動企業自上而下的環境得到改善。現在，這種情況只會變得更強烈。
大摩亞股分析師 Jonathan Garner 說，該公司長期樂觀看待日本的看法現在被投資人廣泛接受，但經濟和結構性政策改革議程意味著日股回報率仍有提升空間。
日股仍是大摩在亞洲市場的首選，與新興市場相比，日股更受青睞。大摩分析師預測日股將進一步上漲，並將東證指數預測從之前的 2800 點上調至 2025 年中期的 3200 點。日股明年底的股本回報率將達 12%，目前為 10%，主要受惠於大多數產業的獲利率進一步提高、國內 GDP 成長推動的強勁營收成長以及日本企業在海外市場的成功。
儘管投資人長期以來一直對日股持懷疑態度，原因是日本企業治理效率低下，但近來東京證交所領導的監管改革正洗刷這一汙名。
此外，新的政策發展也可能有助於日本企業，包括鼓勵國內生產某些敏感技術的法律，以及增加軍費的跡象。日本似乎正受益於包括美國在內國家希望實現關鍵技術產品製造多元化的願望。日本的外國直接投資 (FDI) 一直在增加，與其他已開發國家的趨勢相反。
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