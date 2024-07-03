日股連兩日走漲！大摩：日本經濟正在轉型 東證指數明年中上看3200點

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 08:56

隨著日元 (USDJPY) 貶至近 38 年新低，加上外資流入，日經 225 指數週二 (2 日) 重返 4 萬點並創 3 個月新高，今 (3) 日開盤也持續走高，但專家對日本經濟看法分歧，有人認為日本經濟沒有復甦，有人則依舊看好，摩根士丹利 (下稱大摩) 就是一例。

大摩首席日本經濟學家山口武志近日說，日本經濟正經歷重大轉型、通縮結束、經濟穩定成長回歸、企業活力重現，這可能為全球投資者創造極具吸引力的機會。當前的低成長是轉型期間的短期陣痛，日本將走出失落的三十年。

山口武志表示，溫和通膨以及 1990 年代初資產泡沫破裂以來最佳名義經濟成長時期，説明了日本經濟跟市場迎來代際轉變。大型企業已拋棄過去不加薪不漲價的既定做法，展開薪資和價格雙漲的良性循環。

日本經濟在經歷 30 年成長停滯後發生顯著變化。2022 年和 2023 年名義 GDP 成長率平均為 3.5%，較 2013 年到 2019 年成長率高出一倍多。日本經濟從 1993 年到 2012 年的名義年增率為負 0.03%。

通膨方面，截至今年 3 月，日本消費者物價指數已經連 24 個月上漲 2% 以上，過去 30 年則僅 27 個月達到或超過 2%。薪資成長已達 30 年最高，公司治理改革有助於提高衡量公司獲利能力的股本回報率。此外，決策者正結合貨幣、財政、貿易和產業政策來提高經濟生產力和增強永續性。

大摩研究部認為，日本正確的政策選擇造就當前積極的經濟轉機，像是全球通膨最初幫忙推動日本的通貨再膨脹，但日本央行 (BOJ) 仍保持寬鬆貨幣政策。日本今年名義 GDP 成長可能達 3.1%，這將使日本有望實現自 1991 年來最強勁的兩年成長期。

在此背景下，日本股市可能會受益於股本回報率上升、獲利強勁成長以及相對於這些獲利的更高估值的良性循環。大摩認為，日股在 2018 年是一個被低估的轉機故事，因為人們認為貨幣和財政政策將退出通縮，從資產利用率的角度推動企業自上而下的環境得到改善。現在，這種情況只會變得更強烈。

大摩亞股分析師 Jonathan Garner 說，該公司長期樂觀看待日本的看法現在被投資人廣泛接受，但經濟和結構性政策改革議程意味著日股回報率仍有提升空間。

日股仍是大摩在亞洲市場的首選，與新興市場相比，日股更受青睞。大摩分析師預測日股將進一步上漲，並將東證指數預測從之前的 2800 點上調至 2025 年中期的 3200 點。日股明年底的股本回報率將達 12%，目前為 10%，主要受惠於大多數產業的獲利率進一步提高、國內 GDP 成長推動的強勁營收成長以及日本企業在海外市場的成功。

儘管投資人長期以來一直對日股持懷疑態度，原因是日本企業治理效率低下，但近來東京證交所領導的監管改革正洗刷這一汙名。