集保股務事務電子通知平台 獲得亞洲企業社會責任獎
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-02 20:07
集保結算所宣布，「股務事務電子通知平台：好好領息 e 同響應 ESG」獲得「2024 亞洲企業社會責任獎 (AREA)─綠色領導獎」，顯現集保結算所為具綠色國際觀及永續文化的卓越企業。
集保結算所副總經理陳光輝表示，集保結算所積極打造股務數位化服務，包含電子投票、股東會視訊會議、股務事務電子通知等，發揮集保結算所對社會的影響力，促進綠色創新經濟。
此外，隨著業務規模和服務範圍日益增長，集保結算所也將環境效益納入永續發展策略，內外部應用多元創新的數位服務，促使市場淨零排放，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，推升國際競爭力。
亞洲企業社會責任獎由亞洲企業商會設立，今年為第十四屆舉辦，為亞洲最具影響力的 ESG 獎項，目的為塑造一個更有企業責任的永續發展資訊交流平台。
集保結算所過去曾以「大專生金融就業公益專班」、「全民退休自主投資實驗專案─好享退」、「永續報告書」、「集保 e 手掌握 App」獲獎，此次為連續第 5 年得獎，AREA 特別頒發最高榮譽銀質勳章，肯定集保結算所長期在 ESG 各面向的積極貢獻。
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