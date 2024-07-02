中鋼7/25除息 每股現金股利0.35元8/28發放
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-02 20:01
中鋼 (2002-TW) 今 (2) 日公告，預計將於 7 月 25 日除息、8 月 28 日發放現金股利，普通股每股配息 0.35 元，總計將發出 54.5 億元。
中鋼去年營收 3633.26 億元，年減 19.2%，稅後純益 16.81 億元，年減 90%，每股純益 0.11 元，每股配息 0.35 元、超額配發，若以今日收盤價 23 元計算，殖利率約 1.52%。
中鋼代理董事長暨總經理王錫欽表示，全球經濟溫和復甦態勢已定，且歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，中鋼下半年會優於上半年、今年會比去年好。
王錫欽表示，總體經濟面來看，高通膨、高利息、高庫存、地緣政治高風險，以及中國大陸生產過剩、低價傾銷等負面因素影響已逐漸鈍化，今年核心通膨自高點回落，有利全球央行進入降息循環，全球經濟溫和復甦態勢已定。
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