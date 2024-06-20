鋼需漸進復甦 中鋼7月盤價持平、Q3開平高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-20 18:58

中鋼 (2002-TW) 今 (20) 日開出 7 月及第三季盤價，雖然全球經濟動能逐步升溫，鋼需呈漸進復甦態勢，然面臨第三季需求淡季與全球貿易情勢變化，因此 7 月順應國內流通行情趨穩之態勢開平盤、第三季以平高盤為基調，期以穩定客戶購料成本，協助用戶爭取訂單。

中鋼表示，中國大陸提高 301 關稅、歐洲鋼鐵防衛案新制與兩岸 ECFA 調整，為確保下游接單動能，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對 7 月月盤產品以平盤開出，並持續搭配多元配套方案，協助客戶因應低價進口鋼品之衝擊；第三季季盤考量各產業現況與需求強度，以平高盤為基調。

總體經濟面來看，中鋼表示，全球通膨持續降溫，歐洲與加拿大率先啟動降息，有助帶動投資與終端消費需求，經濟動能持續升溫，台灣受惠於 AI 人工智慧、高效能運算蓬勃發展，相關需求出口動能強勁。

主要經濟體歐美中製造業復甦動能增強、大陸人行 5 月推救房三箭 (降首付、降息、政府收購) 提振市場信心、台灣受惠歐美終端市場需求回溫，高科技與半導體商機帶動廠房與商辦大樓需求強勁，鋼結構與營建用鋼產業熱絡，且台灣前 5 月國內汽車銷售 19.1 萬輛，維持與去年同期高水準，表現亮眼成績。

鋼鐵需求方面，中鋼認為，下半年在全球貨幣寬鬆與經濟刺激政策的加持之下，用鋼產業終端需求可望緩和回升，回到既有的成長軌道。供給方面，worldsteel 統計今年 1-4 月累計全球粗鋼產量約為 6.24 億噸，年少 0.9%，呈現趨緊態勢。

另外，中國國務院於 5 月底再次要求落實粗鋼產能置換，針對部分高耗能鋼廠嚴格要求退場，2024 年持續實施粗鋼管控，供給面可望緊縮，有助供需平衡發展。

原物料方面，因中國大陸第三季淡季及粗鋼調控政策影響，鐵礦砂於每公噸 100-110 美元區間整理，受大型煤礦商第三季維修計畫與印度大選後需求釋出，煤礦向上挺進至每公噸 250-260 美元，加上近期地緣政治風險攀升，帶動海運運價上漲，成本面獲得支撐。

鋼鐵行情來看，美國鋼鐵行情震盪築底，歐盟鋼鐵防衛措施再延長兩年至 2026 年六月底，並對熱軋全球配額外加單一國家每季約 14 萬公噸之上限，歐洲鋼廠預期進口鋼材減少因而醞釀提價，ArcelorMittal 六月初宣布調漲長材產品每公噸 30 歐元 (約 33 美元)。

中國寶鋼、鞍本 7 月平板類以平盤開出，韓國浦項六月份製管用熱軋出廠價每公噸調漲 7-22 美元，有利提振市場信心。另外，越南政府將啟動對中國及印度的熱軋反傾銷調查，亞洲鋼鐵行情回升可期。

中鋼表示，近年中國大陸各項工業產品產能過剩，去年以來中國大陸鋼材 (含半成品) 生產過剩、大量低價傾銷，嚴重衝擊全球鋼市，亞洲鋼鐵產業尤其是台灣更是深受其害。