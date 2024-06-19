〈中鋼股東會〉代理董座王錫欽：客戶補庫需求提升 下半年會優於上半年

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日召開股東會，總經理暨代理董事長王錫欽表示，全球經濟溫和復甦態勢已定，且歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，中鋼下半年會優於上半年、今年會比去年好。