〈中鋼股東會〉代理董座王錫欽：客戶補庫需求提升 下半年會優於上半年
鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-06-19 10:25
中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日召開股東會，總經理暨代理董事長王錫欽表示，全球經濟溫和復甦態勢已定，且歷經超過一年半的去庫週期後，下游客戶庫存普遍處於低檔，補庫需求有望提升，中鋼下半年會優於上半年、今年會比去年好。
王錫欽表示，總體經濟面來看，高通膨、高利息、高庫存、地緣政治高風險，以及中國大陸生產過剩、低價傾銷等負面因素影響已逐漸鈍化，今年核心通膨自高點回落，有利全球央行進入降息循環，全球經濟溫和復甦態勢已定。
歐洲央行於 6 月 6 日已率先啟動降息，預期美國聯準會 FED 將會跟進；中國大陸當局加大力道推動各項振興經濟措施與貨幣寬鬆政策，支持經濟發展；臺灣受惠於全球景氣回溫，加上政府持續擴大國內公共建設，有望帶動民間投資。
王錫欽表示，隨著全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，推升用鋼需求重回成長軌道，中國大陸在擴大振興房市、投入基建、刺激消費與放寬外資投資製造業等利多政策刺激之下，鋼需持穩。
世界鋼鐵協會於今年 4 月初預估 2024 年全球鋼鐵需求將較 2023 年成長約 1.7%，總需求增加 3010 萬噸達 17.93 億公噸，2025 年將進一步成長約 1.2%，再增加 2210 萬噸，呈現穩健復甦態勢。
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