中鋼前5月稅前盈餘28.17億元 年增63.9%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-26 16:40
中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告 5 月自結損益，稅前盈餘 6.71 億元，月增 0.8%、年減 21%，每股稅前盈餘約 0.04 元；累計前 5 月稅前盈餘 28.17 億元，年增 63.9%，每股稅前盈餘約 0.18 元。
中鋼 5 月營收 319.13 億元，月減 2.4%、年減 2.6%；營業利益 6.87 億元，月增 177%、年減 15%；累計前 5 月營收 1583.69 億元，年增 1.2%、營業利益 17 億元，年增 8.5%、營益率 1.1%，年增 0.1 個百分點。
中鋼說明，本年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主係鋼鐵業銷售單價及單位毛利上漲，且工程契約變更認列利益，致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。
展望後續，中鋼表示，全球貿易穩步復甦，經濟動能持續升溫，鋼鐵需求方面，歐美製造業動能加速，中國大陸出口強勁與工廠接單回溫，預期房地產市場去庫存調整衝擊逐漸淡化；台灣前 5 月國內汽車銷售達 19.1 萬輛，維持與去年同期之高水準。
整體而言，全球用鋼展望溫和向上，worldsteel 表示高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，預估 2024 年全球鋼鐵需求成長 1.7%，較 2023 年增加約 3010 萬噸，鋼鐡需求可望回升，重返正常成長軌道。
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