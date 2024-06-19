〈中鋼股東會〉王錫欽：「三碳」成經濟問題 創造價值讓客戶心甘情願接受溢價

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2024-06-19 16:30

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日召開股東會，法人股東關心減碳議題，總經理兼代理董事長王錫欽認為，「三碳」挑戰已經不是環保問題、是經濟問題，至於增加的碳成本，中鋼會透過替客戶創造價值，「讓客戶心甘情願付出溢價」。

王錫欽表示，未來將有碳定價、碳關稅、碳中和的三碳挑戰，「鋼鐵是難減碳的行業」，因為不像高科技透過使用綠電能減碳，但鋼鐵業在冶煉過成使用煤炭、焦炭當作還原劑，若要有效減碳，就必須要改變冶煉製程，利用氫氣還原，但要思考氫氣在哪取得、價格多貴。

王錫欽表示，依照中鋼減碳規劃，短期透過可行技術上落實減碳，中、長期則是先低碳、再零碳，將利用創新前瞻製程，才能有效減碳；根據最近歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 申報數據，以鋼胚為例，全球鋼廠每噸鋼胚的碳排約為 2.21 噸，但中鋼僅 1.86 噸，比預設值還低 15%。

王錫欽進一步指出，以目前全球碳定價最成熟、最嚴格的歐盟來看，若中鋼在當地設廠，並以歐盟排放交易體系 (EU ETS) 試算，中鋼 2013 年至 2023 年之間，不但不需要付碳費，還有高達 1157 萬噸免費核配碳權，其實可作為碳交易。

至於未來中鋼若因為國內外徵收碳稅 / 費，或是因為減碳而導致生產成本增加，能否轉嫁給客戶，對此，王錫欽認為，鋼價是由供需決定，客戶沒有義務為中鋼負擔，但客戶會針對中鋼所創造的價值，心甘情願付出溢價，因此，未來會努力幫客戶創造價值。