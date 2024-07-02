鳳凰首個飯店案亮相 天成逸旅舶寓高雄試營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 18:49

高雄飯店市場競爭趨於激烈，近年有不少國際知名品牌進駐，包括萬豪、洲際、日航等，而天成逸旅 - 舶寓高雄過去更一度傳出業主鳳凰旅遊求售，幾經波折終於開出，顯然有意以量少質好的精品住宿定位，做出差異化。

天成逸旅 - 舶寓高雄 (Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis)，位於高雄繁華的五福商圈，鄰近駁二藝術區、大港橋、六合夜市、中央公園等觀光景點，因此，以「游港都緻生活」為飯店主題，融入海港、貨櫃和船舶等設計概念，外觀則以貨櫃主體層層堆疊。

天成逸旅 - 舶寓高雄全館設置 28 間各式客房與套房，配置百年品牌西班牙 ROCA 衛浴設備、客房 AI 小美犀語音助理、FLORE 2 億負離子高速智能吹風機、Nespresso 膠囊咖啡機、TWININGS 唐寧茶，以及義大利寶格麗 BVLGARI 沐浴備品。

天成說明，館內設置有頂樓時尚酒吧，也將進駐時尚中餐廳、美髮沙龍和複合式花店。