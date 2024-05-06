北市飯店將見搶客戰 雲品提前重定位君品「美食飯店」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 09:35
雲品 (2748-TW) 旗下君品酒店撤掉原先館內人氣半自助餐廳雲軒西餐廳，改為精品肉舖牛排餐酒館，成為台北一線五星級飯店業者中，罕見未設自助餐廳的業者，雲品總經理丁原偉表示，未來信義區將陸續有大量體且國際級的飯店開出，要提前將君品立下「美食飯店」的優勢定位。
不少一線國際飯店品牌將插旗台北信義區，包括柏悅 Park Hyatt、安達仕 Andaz，以及由全聯集團投資興建的四季酒店 Four Seasons，均是首度來台。
丁原偉認為，一線國際飯店品牌陸續進駐北市，有助提升台灣的國際能見度，「希望所有國際品牌都來台灣開飯店」，但同時，君品也要積極找到新定位，來因應飯店市場變化。
丁原偉說，君品酒店館內已有連續 2 年獲得米其林推薦的「雅意」義式料理餐廳，屬於北義的 fine ding，此次將雲軒西餐廳撤掉，改為「Ciao」代表南義美食，單點菜色餐價自 180 元至 6800 元間，在擁有米其林三星餐廳頤宮的優勢下，將君品逐漸立下「美食飯店」的定位。
精品肉舖牛排餐酒館「Ciao」是由君品從義大利西西里島引進，烤肉技術來自肉品世家 Dai Pennisi，為國內首見南義牛排餐酒館，重現純正義式從肉舖到餐桌的飲食文化；丁原偉強調，君品要做到國際飯店作不到的事情。
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