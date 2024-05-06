北市飯店將見搶客戰 雲品提前重定位君品「美食飯店」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-06 09:35

不少一線國際飯店品牌將插旗台北信義區，包括柏悅 Park Hyatt、安達仕 Andaz，以及由全聯集團投資興建的四季酒店 Four Seasons，均是首度來台。

丁原偉認為，一線國際飯店品牌陸續進駐北市，有助提升台灣的國際能見度，「希望所有國際品牌都來台灣開飯店」，但同時，君品也要積極找到新定位，來因應飯店市場變化。

丁原偉說，君品酒店館內已有連續 2 年獲得米其林推薦的「雅意」義式料理餐廳，屬於北義的 fine ding，此次將雲軒西餐廳撤掉，改為「Ciao」代表南義美食，單點菜色餐價自 180 元至 6800 元間，在擁有米其林三星餐廳頤宮的優勢下，將君品逐漸立下「美食飯店」的定位。