譜瑞-KY擬買回庫藏股1100張 價格區間573-1285元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 16:41

IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (2) 日公告，董事會決議通過買回庫藏股，預計買回 1,100 張，買回區間價格 573 至 1,285 元，若低於區間下線則持續買回，預定買回期間自明日起至 9 月 2 日。

譜瑞 - KY 近期受面板市況影響，產品售價承壓，股價也跌跌不休，今年以來跌幅已超過 3 成，約 32%，相較大盤今年以來漲幅，表現相形失色。

譜瑞 - KY 表示，為激勵員工及提升員工向心力，於不違反開曼群島應適用法律的情形下，擬依台灣證券交易法及中華民國證券櫃檯買賣中心第一及第二上櫃公司買回公司股份或台灣存託憑證辦法暨本公司章程等相關規定，買回公司已發行股份。