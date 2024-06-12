〈晶華股東會〉潘思亮曝飯店房務員均齡超過60歲 缺工已非調薪可解決

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 10:37

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (13) 日召開股東常會，晶華董事長潘思亮再度發聲，台灣缺工已是國安議題，欠缺基層人員為結構性問題，並非加薪就能解決，現在晶華房務人員平均年齡超過 60 歲，建議政策能以試辦方式引進觀光業的基層人員。

潘思亮說明，日本那麼保守的國家都開放外籍勞工來因應觀光、長照等行業缺工狀況，目前日本觀光業已有上百萬外籍人員，而很明顯的，「日本缺的，我們也缺」。

潘思亮再度強調，缺工已不是調整薪資可以改變，而是結構性問題，觀察到越來越少年輕人願意從事營建、清潔等行業，因此，看到台灣的未來會是，台灣子弟當幹部，基層則由外籍員工來做，藉此共同提升大家的薪資收入。

潘思亮也透露，目前晶華旗下飯店房務人員平均年齡達 60 歲以上，且晶華缺工狀況還相對好，觀察到台灣每 3 家停業公司就有 2 家是受缺工衝擊，為台灣產業短中長期發展的國安議題。