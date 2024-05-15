雲朗觀光2大據點傳捷報 拿下米其林星鑰飯店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-15 10:25

《米其林指南 2024》公布義大利推薦飯店名單「米其林星鑰飯店」，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團旗下義大利 2 飯店傳捷報，佛羅倫斯翡冷翠百花宮 (Palazzo Portinari Salviati) 拿下二星鑰飯店，威尼斯雲水之都 (Palazzo Venart) 也獲一星鑰飯店肯定。

雲朗說明，此次獲選星鑰飯店肯定的二大據點，營運的核心價值均為文化藝術底蘊做為設計基礎，每一間客房都依照當地歷史與文化，設計出不同主題與特色，並提供細緻服務以及米其林星級美食。

例如，在翡冷翠百花宮設有但丁主題房、碧翠絲主題房等，在雲水之都則有馬可波羅房、聖馬可房等主題，呼應當地的歷史文化。

其中，翡冷翠百花宮歷經雲朗近 6 年的細膩修復，更被當地政府譽為修復義大利古蹟的典範。

而雲水之都是一座 15 世紀的威尼斯貴族宅邸，擁有少見緊臨大運河的大片綠地獨立花園，修復後重現文藝復興時代豪華宮殿風采，18 間客房名稱皆與威尼斯相關的人事物結合，部分房型還可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻，另有 4 戶酒店式公寓。