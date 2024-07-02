不甩美股大漲，台股走自己的路？今日盤勢重點一文掌握
鉅亨研報 2024-07-02 15:22
1. 科技股表現亮眼, 美股 (01) 日四大指數集體收紅，那斯達克指數漲逾 0.83%。
2. 不甩美股走勢，台股 (02) 日開低震盪，僅管綠能環保、資訊服務族群買盤點火，但電子權值股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、廣達(2382-TW) 與鴻海 (2317-TW) 走勢疲軟，指數終場下跌 179.2 點，收 22879.37 點。
3. 光電族群備受資金青睞，元晶 (6443-TW)、安集(6477-TW)、聯合再生(3576-TW)、錸德(2349-TW) 攻上漲停；航運類亦有表現，裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW) 漲逾 5%。
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