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台股

不甩美股大漲，台股走自己的路？今日盤勢重點一文掌握

鉅亨研報 2024-07-02 15:22

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不甩美股大漲，台股走自己的路？今日盤勢重點一文掌握。(圖:shutterstock)

1. 科技股表現亮眼, 美股 (01) 日四大指數集體收紅，那斯達克指數漲逾 0.83%。

2. 不甩美股走勢，台股 (02) 日開低震盪，僅管綠能環保、資訊服務族群買盤點火，但電子權值股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、廣達(2382-TW) 與鴻海 (2317-TW) 走勢疲軟，指數終場下跌 179.2 點，收 22879.37 點。

3. 光電族群備受資金青睞，元晶 (6443-TW)、安集(6477-TW)、聯合再生(3576-TW)、錸德(2349-TW) 攻上漲停；航運類亦有表現，裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW) 漲逾 5%。

每日盤勢重點如何快速掌握？台股開盤日早上 8:00 準時鎖定「今天 Shot 這盤」

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台積電960-0.83%
裕民59.55.31%
錸德13.659.64%
聯合再生14.559.81%
安集479.94%
元晶31.3510.00%
鴻海204.5-2.85%
廣達306.5-0.65%
聯發科1410-0.35%
新興31.75.14%

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