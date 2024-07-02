和勤營收走出谷底 第二季營收6.01億元年增10.19%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 17:03

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 6 月營收 1.96 億元，月增 4.54%，年增 22.5%，累計 1-6 月營收 12.52 億元，年增 21.99%。和勤 6 月硬碟及車用零件出貨均穩定增加，6 月營收已是連續 11 個月呈現年成長表現，下半年多項新品量產以及傳統旺季效應，預期營收將繼續保持成長。

和勤 2024 年第二季營收 6.01 億元，季減 7.7%，年增 10.19%。

和勤主管指出，2024 年 6 月兩大業務的營收分別為：車用零件 1.34 億元，佔比 67.51％；硬碟機構件（VCM Plate）5005 萬元，佔比 25.15%。部分主要客戶仍在調整庫存，不過新品商用車變速箱零件出貨仍在上揚，6 月整體車用零件出貨已較上月回升；硬碟（HDD）零件出貨穩定增加，AI 帶動高階儲存硬碟需求，公司也掌握了下一代新機種訂單，預期硬碟營收將可持續成長。

和勤表示，第二季受到品牌車廠調整庫存的影響，車用零件營收不及去年同期，不過硬碟（HDD）零件回復正常水準，。以目前客戶訂單排程來看，車用零件主要客戶 7 月將正常拉貨，車用零件營收將逐漸步入旺季表現，加上多項新品將在 7 月底起陸續批次量產，隨著新品出貨提升，營收規模也會再擴大，旺季效應更明顯。