和勤2月營收1.75億元年增13.84% 兩大應用出貨同成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-04 17:33

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布 2 月營收 1.75 億元，月減 28.7%，年增 13.84%，2024 年前 2 月營收 4.2 億元，年增 50.8%，和勤主管指出，2 月在車用、硬碟零件兩大應用出貨同成長。

和勤指出，2024 年 2 月份車用及硬碟零件出貨仍然雙雙較去年同期增加，單月營收創下連續 7 個月成長表現，以目前客戶訂單出貨排程與新品量產進度來看，下半年旺季更加值得期待，公司樂觀看待今年業績成長。

和勤 2 月份兩大業務的營收分別為：車用零件 1.34 億元，占比 75.78%；硬碟機構件（VCM Plate）3535 萬元，佔比 20.19%。新能源車零件穩定出貨、燃油車回流訂單與商用車變速箱零件出貨爬坡階段，下半年又有新品陸續量產，車用零件今年營收可望再創新高；硬碟（HDD）零件主要供應高階儲存硬碟機種，在 AI 帶動高階儲存硬碟需求下，硬碟零件出貨逐步攀升。

面對燃油車到新能源車的轉型過程，和勤已提前將產品開發重心放在新能源車零件，新能源車零件已供應門鎖、座椅、美系電動車大廠高壓開關平台件，電驅系統零件、增程式電動車離合器零件等新產品則預計在下半年陸續量產，新能源車零件的營收比重持續攀升。燃油車則布局商用車變速箱件有成，受惠中國商用車轉型需求，變速箱零件出貨也躍升，和勤還會持續增加新的零件品項以及新客戶訂單。

和勤強調，乘用車零件在中國汽車零件供應鏈本土化的趨勢下，已陸續接到各車廠的平台件或暢銷車款零件訂單並開始出貨，新訂單取代過去毛利率較低的舊訂單，有助拉高車用零件平均毛利率。