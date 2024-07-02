外資賣超248億元 價差、股息兩頭賺後大砍鴻海4.4萬張下車
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-02 19:31
台股今 (2) 日帶量下挫 179 點，收在 22879 點，除了失守 2 萬 3 大關，也摜破 5 日線與 10 日線，今日焦點在兩大除息個股鴻海與聯電，外資領完股息後，即調節走人，分別大賣 4.4 萬張、1.7 萬張。
三大法人合計賣超 305.4 億元，外資大砍 247.91 億元，連二賣，自營商也轉賣 99.86 億元，投信獨買 42.36 億元，連二買；期貨方面，外資減碼空單口數 969 口，未平倉空單口數降至 24,975 口。
鴻海與聯電今日分別除息 5.4 元和 3 元，終場分別重挫 5% 與 7%，雙雙呈現貼息，其中鴻海在除息前已漲到歷史高檔區，外資已在價差和股息兩頭賺飽下，在配得股息後，旋即大幅調節鴻海 4.4 萬張，創下自 2021 年 2 月 26 日大賣 5.6 萬張以來的新高，另外，外資也調節聯電 1.7 萬張，已呈現連七賣。
其他 ETF 也都是外資狙擊標的，包括群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、台新美 A 公司債 20+(00942B-TW) 以及中信優息投資級債 (00948B) 賣超張數都超過 1.6 萬張。
外資買超則看好低基期個股，包括正文 (4906-TW)、旺宏 (2337-TW)、華通 (2313-TW)、佳世達 (2352-TW)、裕民 (2606-TW)、瑞儀 (6176-TW) 等，皆入列外資買超前十名。
投信與外資對作，投信逢低加碼聯電 2.1 萬張，並瞄準佳世達、旺宏、瑞儀、華通等進行提款；自營商則與外資有志一同，同樣提款鴻海與聯電，張數分別達 4000 多張、2.8 萬張。
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