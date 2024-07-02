外資賣超248億元 價差、股息兩頭賺後大砍鴻海4.4萬張下車

台股今 (2) 日帶量下挫 179 點，收在 22879 點，除了失守 2 萬 3 大關，也摜破 5 日線與 10 日線，今日焦點在兩大除息個股鴻海與聯電，外資領完股息後，即調節走人，分別大賣 4.4 萬張、1.7 萬張。

鴻海與聯電今日分別除息 5.4 元和 3 元，終場分別重挫 5% 與 7%，雙雙呈現貼息，其中鴻海在除息前已漲到歷史高檔區，外資已在價差和股息兩頭賺飽下，在配得股息後，旋即大幅調節鴻海 4.4 萬張，創下自 2021 年 2 月 26 日大賣 5.6 萬張以來的新高，另外，外資也調節聯電 1.7 萬張，已呈現連七賣。