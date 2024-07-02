〈Q3投資展望〉野村：全球降息趨勢確立 建議入手高殖利率投資債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 15:16

展望全球第三季投資方向，野村投信表示，建議股債均衡配置，股市正向看待中長期表現，短期出現回檔將是布局機會；債市則已反映聯準會降息延後與次數減少的預期，隨著降息趨勢確立，具有較高殖利率優勢的投資級債券、新興市場債券與非投資級債券值得加碼。

今年第二季全球股市在短暫回檔後，即隨著亮眼的經濟數據、財報、AI 成長題材以及通膨出現降溫訊號而持續走高，債市也出現上漲契機。

野村投信投資長俞鼎基 (Guy Uding) 表示，今年以來全球主要經濟體表現優於預期，包括 IMF、OECD 等陸續上調 2024 年全球 GDP 成長率預估，美國在第一季強勁成長後，預估下半年成長動能趨緩，2024 年實質 GDP 成長率預估為 2.1%，仍具極佳的韌性；至於通膨，第一季降溫情形不如預期，但近期優於預期的通膨數據，加上美國薪資增速趨緩、房租漲幅下降，未來通膨可望緩步下降，預期聯準會將在 9 月份降息一碼，並視通膨表現，可能會在 12 月再次降息。

就業市場方面，預期失業率會小幅上升，之前職位空缺數為 8.5 百萬，而失業人口數為 6.5 百萬，也就是每一位失業人口有 1.3 個工作機會，不過勞動力緊俏已過尖峰期，勞工供給將增加，移民數預估今年成長幅度為 1.2%，增加勞動供給。另外，近期的經濟數據已可見到消費轉弱，高利率的環境除了增加民眾借貸的成本，也會推升儲蓄率，由於人口增加，整體消費金額雖然上漲，但以人均消費而言則是降低，消費持續偏弱。

就股市而言，AI 需求高速成長，企業增加資本支出，科技股漲勢凌厲，美股指數迭創新高，也使得美股面臨評價面較貴的情形，由於美國即將在 11 月舉行總統大選，位於高檔的美股可能因雜音較多而出現波動，因此持平看待第三季的美股表現，惟中長期看好趨勢不變，回檔時可加以布局。至於歐洲與日本則是相對看好，經濟成長持續處於復甦軌道，歐洲央行在 6 月降息一碼後，預估今年下半年還有兩次的降息空間，日本春鬥的薪資調幅使日本的通縮轉通膨更顯堅定，日銀在 10 月將有升息可能。

新興市場則是看好中國以外的亞洲，俞鼎基指出，受惠於全球貿易量提升與內部需求復甦，2024 年亞洲區域經濟預估將持續緩步成長，特別看好台灣、印度與新加坡的成長潛力，中國與泰國可能較為落後。個別市場方面，日本 2024 年的春鬥加薪幅度比去年更高，