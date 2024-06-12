野村統計：14檔高息ETF「破發危險期」中位數為14天 挺過就安啦

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-13 12:36

台股今 (13) 日盤漲逾 300 點，再度創下歷史新高，多檔台股 ETF 也水漲船高，屢創新高，其中 00940 歷經 50 個交易日，終於回到 10 元發行價之上，擺脫破發陰霾。據野村投信統計觀察，新上市 ETF 即使上市「破發」，但只要撐過發行後 14 至 50 個交易日「破發危險期」，中長期來看投報皆不俗。

目前台股 ETF 總受益人數達 845.7 萬人，連續 15 週創新高，其中單週受益人數逾萬人的 ETF 皆為高股息 ETF，顯示高股息 ETF 持續受到投資人青睞，上市櫃公司進入除權息旺季，高股息 ETF 配息再次成為焦點。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」經理人林怡君表示，台股歷經創高後回檔修正，甫於 5 月 9 日掛牌的 00944，其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」其訴求「強勢高息股」，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的強勢獲利成長動能公司，有望在多頭領漲、空頭抗跌的高息股。

入選成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗，因此強勢高息股走勢上會比一般高股息、價值高股息指數更加穩健，也比起僅用動能 (如夏普值) 調整權重、但未導入成分股篩選的作法也更嚴謹升級，而投資不預設產業比重、配置更加多元分散，強勢高息股也比多數高股息指數或聚焦單一產業 (如科技) 指數更加穩健。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，觀察成立滿 6 個月以上、以高息為訴求之相關台股 ETF 共 14 檔，根據統計，當該 ETF 自發行後總報酬指數首次連 3 個交易日低於發行水準開始起算，直到恢復至發行水準之上連續 3 個交易日，統計期間天數。由於各 ETF 成立時間不同、盤勢也有所差異，首次破發至恢復天數平均為 50 個交易日，其中最長天數達 384 個交易日 (逢 2022 年谷底) 、最短天數為 0 (代表從未跌破發行價，如 2022 年谷底至今)，若取中位數則為 14 個交易日。

若觀察這 14 檔成立逾 6 個月以上之高息相關 ETF 成立至今表現，不但皆為正報酬，且總報酬分別達到 17.27% 至 268.11% 不等。

專家指出，上述統計代表以目前發行高息相關 ETF 來看，一般來說只要撐過發行後 14 至 50 個交易日「破發危險期」，中長期來看投資成果皆不俗，且投資勝率相當高。