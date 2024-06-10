野村：投資看未來、未來抓趨勢 緊緊抓住 AI 及雲端運算這兩大主流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-11 19:57

台股 AI 相關供應鏈售價勢必揚升，市場預估在 2030 年 AI 將成長至 1.58 兆美元，野村投信指出，AI 啟動了人類史上第五波科技革命，生成式 AI 將更貼近普羅大眾的生活與各行各業的工作內容。想要緊跟創新科技的大好商機，緊緊抓住 AI 及雲端運算這兩大主流，就能事半功倍。

在 AI 需求的強勁催化下，AI 所帶出的先進製程、先進封裝、高階晶圓設備商機仍大，在這樣的賽道趨勢線上，公司資本投資倍增，受惠 AI 成長力道強勁且清晰，科技股成為長線投資的護身符，科技產業往往具有破壞式創新的成長潛力。

但當 AI 技術剛開始時，市場通常會低估其未來潛力，新規格新技術推波助瀾，AI 相關供應鏈售價勢必揚升，市場預估在 2030 年 AI 將成長至 1.58 兆美元，在這波趨勢下，AI 將會是科技類股中的重要投資題材，相信沒有人會懷疑 AI 及雲端運算是當前最火熱的科技領域，但 AI 對我們的意義可能比大家所認知的還要重大，因為它啟動了人類史上第五波科技革命。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，生成式 AI 這類型人工智慧，可以創造生成出自然語言、音樂、圖像和其他形式的資料，因此可運用場景廣泛，非常貼近普羅大眾的生活與各行各業的工作內容，從 2022 年底 OpenAI 所推出的生成式 AI – ChatGPT 引爆熱潮就可見一斑，其僅花短短兩個月就吸引全球上億人進行使用，成為有史以來最快破億的消費者應用程式。

張繼文表示，生成式 AI 將數據和算力從科學家和工程師的掌控解放到一般人手中，而在不斷改良進化下，預料將快速改變人類的工作方式及大幅提高生產力，人類第五波科技革命已經全面啟動；回顧前面四次的科技革命歷史，可以發現人類在科技上的進步有越來越快的趨勢，而這次 AI 所驅動的革新速度很有可能會是有史以來最快的，建議投資人「投資看未來、未來抓趨勢」，這班科技浪潮列車必須趕緊搭上，並列為長期配置，否則恐瞬間被市場拋置千里以外。

張繼文指出，21 世紀毫無疑問是屬於科技的世代，人類在科技軟硬體技術皆已非常成熟下，賦予了各種創新科技發展的可能，其中，AI 與雲端運算可運用場景最為廣泛，是最具成長空間的領域；AI 及雲端運算在相互搭配下，能幫助人類生活更智能的領域可說無處不在，例如虛擬助手、智慧家居、醫療保健、交通、娛樂、購物、社交媒體、金融和詐欺檢測… 等等，我們相信科技始終來自於人性，社會對「更方便、更有效、更安全」的追求，將會使這兩大領域的市場需求如雪片般飛來。