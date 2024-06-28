抓住台股長期向上趨勢 強勢高息股勝率更勝大盤與一般高息股
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 11:30
外資忽買忽賣台股好難跟？勞動基金運用局昨（1) 日公布今年 5 月勞動基金大賺 1513 億，前 5 月收益率近 10%，並透露台股持股標的幾與 ETF 0050 相當，且台股佔整體規模 2 成，可見 ETF 的配置有其指標性。野村投信則指出，對於存股領息族來說，正好可趁目前大盤漲勢稍歇，擇優布局強勢高息股，獲取長期收益。
勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，5 月國內外股市表現強勁，目前基金局持有台股占整體規模比重為 19.3%，擁有很多龍頭概念股，台積電是重要持股之一，其貢獻收益率高達 3 成，而基金的台股持股比例幾乎是 ETF 0050 的放大版，並看好 6 月台股表現更優於 5 月，收益可望突破前高 (3 月)，再創新猶。
6 月全球股市進入高檔震盪，短線受到輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，外資在 6 月下旬一度轉為淨賣超，好在最後一個交易日 (6/28) 再度買超，使得 6 月最終轉為淨買超 33.77 億台幣，加權指數於 10 日線附近震盪，然美國 5 月 PCE 數字符合預期，稍微消除通膨疑慮，加上本週還有非農就業及 FED 官員談話，短線漲多加上不確定性因素干擾，對於外資忽買忽賣，台股投資人該擔心嗎？對於存股領息族，應如何配置以提高獲利潛力與勝率？
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，根據統計，無論外資買超或賣超月份進場台股之平均表現與勝率皆不俗。以加權指數為例，在外資買超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 3.51%、7.57% 與 15.38%，正報酬機率大致落在 76.6% 至 79.55%，而若外資賣超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 4.48%、8.28% 與 16.27%，正報酬機率則落在 73.58% 至 81.25%，平均表現或勝率甚至更佳。
對於存股領息族聚焦的高股息題材，以臺灣高股息指數為例，無論外資買超或賣超時進場之平均表現與正報酬機率與大盤互有領先、但大致相近；若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，在外資買超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 5.37%、11.27% 與 21.42%，正報酬機率大至落在 80.85% 至 93.02%，而若外資賣超當月底進場，同期間平均報酬分別為 5.78%、11.29% 與 24.53%，正報酬機率則落在 81.13% 至 97.92%，無論平均表現或正報酬機率都比大盤及一般高息股更為提升，操作方面，可擇優布局強勢高息股。
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