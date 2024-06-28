抓住台股長期向上趨勢 強勢高息股勝率更勝大盤與一般高息股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 11:30

外資忽買忽賣台股好難跟？勞動基金運用局昨（1) 日公布今年 5 月勞動基金大賺 1513 億，前 5 月收益率近 10%，並透露台股持股標的幾與 ETF 0050 相當，且台股佔整體規模 2 成，可見 ETF 的配置有其指標性。野村投信則指出，對於存股領息族來說，正好可趁目前大盤漲勢稍歇，擇優布局強勢高息股，獲取長期收益。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，5 月國內外股市表現強勁，目前基金局持有台股占整體規模比重為 19.3%，擁有很多龍頭概念股，台積電是重要持股之一，其貢獻收益率高達 3 成，而基金的台股持股比例幾乎是 ETF 0050 的放大版，並看好 6 月台股表現更優於 5 月，收益可望突破前高 (3 月)，再創新猶。

6 月全球股市進入高檔震盪，短線受到輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，外資在 6 月下旬一度轉為淨賣超，好在最後一個交易日 (6/28) 再度買超，使得 6 月最終轉為淨買超 33.77 億台幣，加權指數於 10 日線附近震盪，然美國 5 月 PCE 數字符合預期，稍微消除通膨疑慮，加上本週還有非農就業及 FED 官員談話，短線漲多加上不確定性因素干擾，對於外資忽買忽賣，台股投資人該擔心嗎？對於存股領息族，應如何配置以提高獲利潛力與勝率？

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，根據統計，無論外資買超或賣超月份進場台股之平均表現與勝率皆不俗。以加權指數為例，在外資買超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 3.51%、7.57% 與 15.38%，正報酬機率大致落在 76.6% 至 79.55%，而若外資賣超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 4.48%、8.28% 與 16.27%，正報酬機率則落在 73.58% 至 81.25%，平均表現或勝率甚至更佳。