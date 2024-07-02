〈Q3投資展望〉野村投信：三大利多撐台股 看好AI邊緣、重電及綠能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-02 17:32

第三季傳統電子旺季來臨、AI 需求強勁，及美國聯準會 (Fed) 可能 Q3 或 Q4 啟動降息等三大利多支撐下， 野村投信表示，全球央行貨幣政策轉向、基本面優於預期，台企盈餘成長持續上修，支撐多頭行情，建議布局投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，建議逢低買入並長期持有。在台股方面，野村投信建議投資人挑選有相對成長潛力的題材，如邊緣 AI、重電及綠能等。

展望台股 2024 下半年行情，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI 投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業，以及雲端服務供應商，第二波趨勢，生成式 AI 驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到 AI 邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。當終端消費性電子開啟百花齊放的技術應用，可望將有更多企業受惠，要使所有產業雨露均霑，會需要一些時間，高效能 AI 晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據 Gartner 研調數據預估，AI 半導體市場從 2023 年至 2028 年將有 24.2% 年複合成長率。

另一個值得關注的投資面向是重電，AI 發展帶動用電需求激增，一座資料中心耗電量相當於 3000 戶家庭。全球有超過 8000 座資料中心，根據 IEA 預測，未來資料中心數量會爆炸性成長，用電量成長 30%-100%，缺電議題急迫需要解決，

姚郁如進一步指出，台灣 4 月份景氣對策信號睽違逾兩年首度亮起黃紅燈，象徵景氣開始轉向復甦。Computex 之後，市場對 AI 所衍生的商機更加期待，預計資金將從 GPU，轉向邊際運算，尤其蘋果將在 Q 發表 AI 手機，扮演重要角色的台股供應鏈都有機會受惠。

整體而言，姚郁如表示，美國利率政策走向與總統大選牽動市場情緒，以及僵持不下的中東戰爭使得地緣政治風險再度攀升，然而，台股依舊表現強勁，其中 AI 引領風潮，由資料中心逐漸擴及邊緣裝置，而 AI 需求成長優於其他科技產業，電子類股仍是成長性最佳主旋律。傳產方面，看好重電、綠能等類股。