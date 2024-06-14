業界首例！富邦產攜台灣大推創新型保險服務 獲准正式開辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-17 10:49

為提供多元且便利的投保服務，富邦產險攜手台灣大哥大推出網路投保創新服務，滿足用戶「一站式購足」的消費需求，於今年 3 月 29 日試辦上線，並於 6 月 12 日正式獲金管會核准開辦，為業界首例的創新保險服務。

富邦產險表示，與台灣大哥大合作之創新保險服務，將網路投保流程整合至台灣大客服 App，客戶出國前至台灣大客服 App 申辦漫遊時，便可同時加購旅平險與不便險，不僅可直接帶入部份資訊，省去輸入資料時間，更可連同電信帳單一併支付保險費，流程方便又直覺。

富邦產險指出，創新保險服務試辦上線後獲得用戶好評、投保踴躍，不到 3 個月即達成試辦成功標準，獲准正式開辦。

此外，根據統計，多數用戶在投保時多選擇 1200 萬的身故及失能保障，也顯示民眾越來越重視出國的安全及風險，事先選擇符合預算的旅遊保險，讓可能發生的損失降到最低。

除此之外，民眾於假期時若預計前往山區登山，或至海邊從事水上活動，台灣大哥大也會發送簡訊提醒注意活動安全，同時提供登山險或海域險的投保連結，讓有需求的民眾得以快速投保，使用電信帳單支付保費，方便快速，更可降低戶外活動帶來的風險。

富邦產險提醒民眾，無論出國旅遊或是從事戶外活動，需注意出行安全，出國旅遊出發前一小時前皆可線上即時投保旅行險，更可在申請台灣大哥大漫遊時使用創新型保險服務加購旅平險，添一份保障，也降低意外來臨時所造成的衝擊及遺憾。