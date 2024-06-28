百容估6月營收呈現月減 但Q2創7季來新高有獲利進帳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-02 11:46

百容 (2483-TW) 半導體應用業務持續維持出貨溫度，第二季以來受 MFP(多功能事務機) 用步進馬達客戶端調節庫存影響不小，初估 6 月營收在 1.55-1.6 億元，月減約 8.05%，較 2023 年同月的 1.52 億元成長約 5%，但本業已可獲利。

依百容第二季的 4 月及 5 月單月營收都超越 1.7 億元以上水準計算，有利於第二季營收達成 5 億元以上的規模，除改寫 7 季以來單新高之外，法人估算百容 2024 年第二季營收已跨越損益兩平點，本業已可獲利。

百容目前整體訂單電子零組件回溫緩慢，主要因中國大陸新屋交屋趨緩，導致來自白色家電對百容零組件需求放慢，而應用於半導體產品的沖壓件的訂單，今年以來維持於一定的溫度。

百容半導體業務部門的營收比重己超過 4 成，半導體事業部 5 部來自日本的新沖壓機己進駐新廠，百容看好在減碳要求之下，油電混合汽車用發電機元件導線架及純電車的高功率電池高壓元件需求攀升，並擴及 5G、IDM 及智能化應用需求。