台灣大連續2年獲頒「最受尊崇企業」、「最佳ESG」、「最佳董事會」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 18:50

國際權威性財經媒體《Institutional Investor 機構投資人》公布「2024 年度亞洲最佳管理團隊」評選結果，台灣大哥大 (3045-TW) 公司治理表現卓越，於 1669 間上市公司中脫穎而出，在全亞洲區 (不含日本) 評比中，連續 2 年獲頒全產業「最受尊崇企業」 (Most Honored Companies) ，電信業「最佳 ESG」冠軍寶座，與「最佳投資人團隊」、「最佳董事會」等獎項。

個人獎項部分，總經理林之晨、財務長張家麒分別蟬聯 2 年電信業「最佳執行長」、「最佳財務長」第一名，台灣大哥大共計囊括 5 項大獎。在亞洲其他區域 (不含日本、不含中國) 評比，台灣大哥大獲得電信業總排名第一，橫掃「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係」、「最佳 ESG」和「最佳董事會」等 5 項第一名。

2024 年「亞洲最佳管理團隊」評選由財經媒體《機構投資人》(Institutional Investor) 主辦，5894 名投資者、基金經理和分析師參與調查，橫跨 18 項產業，根據企業財務揭露、投資人關係、ESG 倡議、董事會治理，以及執行長、財務長領導力等核心領域進行評級。

2024 年共評選全球 1669 間上市公司，138 間企業入榜，其中僅 55 間獲得「最受尊崇企業」，台灣大哥大連續 2 年獲得肯定，與富邦金控、台積電、聯發科、信驊科技等台灣 5 公司並列榮耀。

總經理林之晨：運用科技力 為股東、客戶等利害關係人創造最大價值

台灣大哥大總經理林之晨今年從 2,595 名全球專業經理人中脫穎而出，連續兩年獲得全亞洲電信產業「最佳執行長」第一名。(圖：台灣大提供)

總經理林之晨今年從 2595 名全球專業經理人中脫穎而出，連續 2 年獲得全亞洲電信產業「最佳執行長」，同時帶領台灣大哥大再次獲頒全產業「最受尊崇企業」與電信產業「最佳董事會」、「最佳 ESG」、「最佳投資人團隊」等獎項。對此，林之晨對個人及公司再次獲獎表示非常榮幸。

林之晨強調在全體同仁共同努力下，台灣大哥大於 2023 年底正式合併台灣之星，未受原本台灣之星營業虧損情況影響，獲利反而逆勢成長，2024 年第一季合併 EBITDA 年增 22%，電信服務營收年增 25%，財務指標呈雙位數成長，穩健財務表現，使自由現金流量持續增長，放大股東價值。

林之晨進一步指出，該合併案同時為社會帶來關鍵影響力，藉由減少基地台重複布建，助力節能減碳目標實現，合併後用戶擴大至千萬，台灣大哥大持續推進核心本業、新科技事業雙引擎，拓展 5G、AI 創新應用，開啟電信產業「價值」創造新局，極大化股東、員工、客戶等 8 大利害關係人最佳利益。

帶領投資人關係團隊 推動獲利加速前進

台灣大哥大財務長張家麒蟬聯 2 年獲全亞洲電信業「最佳財務長」第一名。(圖：台灣大提供)

財務長張家麒表示，面對快速變化的資通訊市場，台灣大哥大透過策略性併購，合併台灣之星，擴大規模經濟，展現強勁獲利動能及現金流量產生能力，極大化股東價值。展望未來，台灣大哥大落實公司治理，秉持誠信透明，確保與投資者和市場的有效溝通，為利害關係人創造長期及可持續性價值。

獨董席次過半數 指導「永續發展委員會」每半年檢核 ESG 表現

台灣大哥大以國際最高標準落實公司永續治理，獨立董事席次占全體董事席次 56%，超越上市公司規定應設席次，並設置由全體 5 位獨董擔任委員的「審計委員會」、「薪資報酬委員會」，以及由董事長蔡明忠先生親自擔任召集人、全體獨立董事擔任委員的「永續發展委員會」，以公司治理最高規格督導 ESG、制定永續策略，審核各功能小組之年度永續計畫、監督與追蹤執行成果，每半年召開會議，定期檢核永續發展目標，強化公司永續治理高度與廣度。

永續策略接軌國際、遵循巴黎協定，台灣大哥大早於 2022 年即加入 RE100(100% Renewable Energy) 承諾 2040 年 100% 使用再生能源、2050 年達成淨零排放，更進一步於 2024 年加入全球交通載具電動化倡議 EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過 EV100 會員中承諾最完整的企業。

以國際標準強化公司治理高度 確保企業永續經營

台灣大哥大連續 7 年入選 DJSI 世界指數 (DJSI World)，位列全球電信業前三名；連續 10 年榮獲公司治理評鑑上市公司前 5% 肯定；4 度獲碳揭露組織 CDP 氣候變遷評比最高等級 A，顯示台灣大在社會經濟環境變動、產業激烈競爭下，不僅在《Institutional Investor 機構投資人》獲得肯定，更成功將台灣之星合併入企業版圖，短短幾個月內，即實現 2024 年第一季電信營收與合併 EBITDA 雙指標雙位數成長，加上總營收年增金額、營業利益及稅後淨利年增幅度等 5 大財務指標居業界第一的表現。