凱基00945B首次配息進場 年化配息率破8%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 11:54

凱基投信公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金 (00945B-TW)5 月 2 日掛牌上市以來的首次配息，預計每受益權單位數配發 0.102 元，以 1 日收盤價 15.17 元計算，年化配息率高達 8.07%，除息日訂於 7 月 16 日，有意參加本次除息的投資人，7 月 15 日為最後買進日。

00945B 為全台首檔月配息美國非投等債 ETF，追蹤的指數剔除 CCC 等級的低評級債券，更鎖定固定票息利率 4% 以上的債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。

選債機制優化的結果，00945B 截至 6 月 28 日為止，143 檔成分債合力貢獻 7.26% 的票面利率，殖利率來到 7.20%，有收益需求的投資人，可列入美國聯準會降息之前的鎖利選項，並與鎖定涵蓋美國市場的股票 ETF 合組攻守兼備的資產配置，雙向參與下半年市場行情。

統計 1984 年至 2023 年的歷史數據，可以發現當美國 S&P 500 指數上漲的年度，從美國公債、美國投資等級債到美國非投資等級債，正報酬機率全數達 87% 以上，其中非投資等級債在三大類債券資產中的正報酬機率最引人注目。

進一步細看各債種的平均報酬率，非投資等級債平均可繳出 13.9% 報酬，投資等級債 9.2%，美國公債平均則有 6.4% 報酬，顯示股市多頭期間，非投資等級債多半也都會有好表現。

凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，既然從過去歷史經驗得出非投資等級債報酬與美股表現高度正相關，看好美股後市的情況下，就沒有看壞美國非投資等級債的理由。鄭翰紘說明，美國失業率處於歷史相對低檔，勞動參與率上升，非農職位空缺數下滑，代表薪資再增長可能性不高，製造業 PMI 雖再度回到榮枯線 50 以下，但企業獲利成長持續上修，代表景氣溫和擴張。