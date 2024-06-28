盤中速報 - 億光(2393)大漲6.79%，報81.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:00
億光(2393-TW)02日10:00股價上漲5.2元，報81.8元，漲幅6.79%，成交6,314張。
億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。
近5日股價下跌3.89%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,678 張
- 外資買賣超：-9,186 張
- 投信買賣超：+6,557 張
- 自營商買賣超：-49 張
- 融資增減：+437 張
- 融券增減：-10 張
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