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鉅亨速報

盤中速報 - 億光(2393)大漲6.79%，報81.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:00

億光(2393-TW)02日10:00股價上漲5.2元，報81.8元，漲幅6.79%，成交6,314張。

億光(2393-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。

近5日股價下跌3.89%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,678 張
  • 外資買賣超：-9,186 張
  • 投信買賣超：+6,557 張
  • 自營商買賣超：-49 張
  • 融資增減：+437 張
  • 融券增減：-10 張

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