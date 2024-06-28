盤中速報 - 雲豹能源(6869)大漲7.09%，報272元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 12:00
雲豹能源(6869-TW)02日12:00股價上漲18元，報272.0元，漲幅7.09%，成交6,409張。
雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。
近5日股價上漲38.04%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-283 張
- 外資買賣超：-424 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+141 張
- 融資增減：+2,467 張
- 融券增減：+1,574 張
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