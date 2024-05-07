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鉅亨速報

營收速報 - 億光(2393)4月營收19.50億元年增率高達41.67％

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15

億光(2393-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣19.50億元，年增率41.67%，月增率9.51%。

今年前4月累計營收為68.77億元，累計年增率41.67%。

最新價為68.7元，近5日股價上漲8.16%，相關光 電 業上漲0.55%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5151 張
  • 外資買賣超：+2573 張
  • 投信買賣超：+1842 張
  • 自營商買賣超：+736 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,950,423 41.67% 9.51%
2024/3 1,780,980 8.67% 17.98%
2024/2 1,509,570 7.54% -7.74%
2024/1 1,636,192 16.06% 12.85%
2023/12 1,449,860 2.72% -3.25%
2023/11 1,498,582 -2.59% 1.4%

億光(2393-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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