營收速報 - 億光(2393)4月營收19.50億元年增率高達41.67％
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 16:15
今年前4月累計營收為68.77億元，累計年增率41.67%。
最新價為68.7元，近5日股價上漲8.16%，相關光 電 業上漲0.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5151 張
- 外資買賣超：+2573 張
- 投信買賣超：+1842 張
- 自營商買賣超：+736 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,950,423
|41.67%
|9.51%
|2024/3
|1,780,980
|8.67%
|17.98%
|2024/2
|1,509,570
|7.54%
|-7.74%
|2024/1
|1,636,192
|16.06%
|12.85%
|2023/12
|1,449,860
|2.72%
|-3.25%
|2023/11
|1,498,582
|-2.59%
|1.4%
億光(2393-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為電子製品之加工製造買賣業務。各種光電控制器之加工買賣業務。半導體原料及其設備之製造買賣業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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