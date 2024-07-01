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鉅亨速報

盤中速報 - 順達(3211)股價拉至漲停，漲停價109.0元，成交9,751張

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 13:30

順達(3211-TW)01日13:30上漲9.6元，股價漲停報109.0元，委買73,000張、委賣1,168,000張，成交9,751張。

主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲0.78%。

順達(3211-TW)近5日股價上漲5.86%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,010 張
  • 外資買賣超：+1,546 張
  • 投信買賣超：+251 張
  • 自營商買賣超：+213 張
  • 融資增減：+981 張
  • 融券增減：+4 張

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