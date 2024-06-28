2023上市非主管職平均薪資 聯發科375萬元稱冠、台積電僅排第7

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 09:57

證交所公布上市公司 2023 年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，若以員工薪資平均數來看，聯發科 (2454-TW) 以 375.4 萬元三度蟬聯冠軍，但較去年減少 22.8%，台積電 (2330-TW) 僅排名第七，平均薪資 284.2 萬元；若以中位數來比較，聯德 (3308-TW) 則以 374.9 萬元奪下第一名，台積電落居第十。

證交所表示，此次彙總揭露本國上市公司申報的去年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，該資訊排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工之薪資水準，與今年 6 月 3 日公布的「2023 年度財務報告附註揭露之 (全體員工) 薪酬資訊」範圍及定義不同，故不宜直接進行比較。

以平均薪資來比較，聯發科以 375.4 萬元蟬聯第一，根據申報資料，聯發科去年員工薪資總額達 429.1 億元，員工人數 11432 人。聯詠、愛山林分別為 371.2 萬元、365.9 萬元，分列二、三名，第四、五名則為聯德 358.1 萬元、瑞昱 314.9 萬元。

第六至十名依序為創意 313.4 萬元、台積電 284.2 萬元、達發 280.4 萬元、和泰車 263 萬元、祥碩 262.1 萬元。前十名當中就有 7 家半導體公司，除台積電外，其餘皆為 IC 設計公司。

台積電去年員工薪資總額 1836.52 億元，員工人數高達 64614 人，平均薪資降至 284.2 萬元，年減 11.43%。

上市公司非主管職員工平均薪資 股代 公司 平均薪資 (萬元 / 人) 2454 聯發科 375.4 3034 聯詠 371.2 2540 愛山林 365.9 3308 聯德 358.1 2379 瑞昱 314.9 3443 創意 313.4 2330 台積電 284.2 6526 達發 280.4 2207 和泰車 263 5269 祥碩 262.1 資料來源：證交所

若從中位數來看，聯德以 374.9 萬元奪下第一，聯發科 309.4 萬元位居第二， 聯詠 302.8 萬元列第三，第四、五名分別為愛山林 281.7 萬元、創意 259.8 萬元。

第六至十名依序為瑞昱 259.3 萬元、達發 234.7 萬元、聯陽 234.6 萬元、矽創 232.7 萬元、台積電 224.8 萬元。