鴻海、聯電等15檔明除息 大盤估蒸發38.57點
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 19:01
台股 7 月進入除權息旺季，證交所今 (1) 日公告，明 (2) 日將有 15 檔個股展開除息交易，包括多檔電子股，加權股價指數預估將蒸發 38.57 點。其中，權值二哥鴻海發行市值將減少約 748 億元，占發行量加權股價指數約 23.64 點。
根據公告，7 月 2 日計有怡華 (1456-TW)、宏泰 (1612-TW)、東聯 (1710-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、鴻準 (2354-TW)、志信 (2611-TW)、華票 (2820-TW)、全台 (3038-TW)、啟碁 (6285-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、采鈺 (6789-TW)、致新 (8081-TW)、宇瞻 (8271-TW)、台火 (9902-TW) 等 15 檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。
證交所表示，前述 15 檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約 38.57 點。
台股今天盤中一度上漲逾 150 點，但中場後台積電漲勢收斂，市場轉趨觀望，指數回到平盤附近，終場收在 23058.57 點，上漲 26.32 點。
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