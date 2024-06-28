全球股票型ETF淨流入148億美元 亞洲與中國獲挹注81、60億美元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 19:25
過去一週全球整體股票型 ETF 續獲 148.73 億美元資金淨流入，主要為亞洲與中國獲 81.55 億美元與 60.2 億美元淨流入，反觀美國與日本皆為淨流出。在產業 ETF 部份，近週淨流入前三大產業為金融、公用事業、保健。
上週美通膨續降溫，但政治不確定性增溫，全球股市表現為漲跌互見。美國最新 PCE 通膨數據持續降溫，不過隨股市價位攀高蓄積獲利了結賣壓，且美國總統大選辯論會後為市場帶來更多不確定性，過去一週美股與全球股市大抵呈現漲跌互見格局。
從資金流向看，過去一週整體股票型 ETF 續獲 148.73 億美元資金淨流入，主要為亞洲與中國獲 81.55 億美元與 60.2 美億元淨流入，歐洲也有 4.92 億美元淨流入，反觀美國與日本分別遭 26.46 億美元與 1.73 億美元淨流出。
富蘭克林證券投顧表示，美國通膨持續降溫且上個月消費者支出仍小幅增長，美國經濟可望實現期待已久的「軟著陸」樂觀情境。預期第三季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心等待聯準會政策轉向帶來的風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國總統大選、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。
股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好 AI 將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，在美股頻創新高之際，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，事實上目前美股仍有約一半的企業股價低於其近一年高點、約兩成企業股價較其高點折價逾 20%，這當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞或因短期因素掩蓋其長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，藉由專業投資團隊主動選股仍能持續掌握後市機會。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，各行各業許多公司現正積極嘗試生成式 AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的 AI 應用，並為 IT 需求帶來「雪球效應」，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。
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