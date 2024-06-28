全球股票型ETF淨流入148億美元 亞洲與中國獲挹注81、60億美元

富蘭克林證券投顧表示，美國通膨持續降溫且上個月消費者支出仍小幅增長，美國經濟可望實現期待已久的「軟著陸」樂觀情境。預期第三季全球景氣將維持穩健增長，投資人仍須耐心等待聯準會政策轉向帶來的風險性資產多頭續航，潛在的風險則須留意美國總統大選、地緣政治和貿易保護主義抬頭的影響，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益之餘也能防禦股市波動風險。

股票部位建議三路並進，看好「創新財」的科技及生技產業型基金，以及「新動力」題材，包括印度和日本股票型基金，目前這兩個國家正位處政策紅利、結構性改革的甜蜜點，並看好 AI 將帶動綠色電力、綠色運算中心需求的全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，近期震盪提供空手者分批加碼機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，在美股頻創新高之際，主動選股是參與股市投資最重要的關鍵，事實上目前美股仍有約一半的企業股價低於其近一年高點、約兩成企業股價較其高點折價逾 20%，這當中不乏優質企業，只是暫時不獲市場青睞或因短期因素掩蓋其長期成長潛力，投資人無須因大盤指數創高而卻步，藉由專業投資團隊主動選股仍能持續掌握後市機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，各行各業許多公司現正積極嘗試生成式 AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的 AI 應用，並為 IT 需求帶來「雪球效應」，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。