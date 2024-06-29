美股重點新聞摘要2024年06月29日

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 07:50

Fed 巴爾金：密切關注經濟數據並謹慎行事

瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金周五 (28 日) 表示，雖然他相信聯準會至今為止的升息將足以最終降低通膨，但政策可能不會像普遍認為的那麼緊縮。全文詳讀

舊金山 Fed 總裁戴莉：貨幣正在發揮作用 不急著降息

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五 (28 日) 表示，5 月通膨數據顯示貨幣政策正在發揮作用，不過現在要判斷何時適合降息還為時過早。她是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員。全文詳讀

美 5 月核心 PCE 增速全面放緩 強力支撐 9 月降息預期

美國商務部經濟分析局 (BAE) 周五 (28 日) 公布數據顯示，剔除波動較大的食品與能源項目的 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.1%，創 6 個月以來最小增幅，符合市場預期，低於修正後前值 0.3%；在非四捨五入的基礎上，該指數僅上漲 0.08%，為 2020 年 11 月以來最低增速。全文詳讀

美 6 月密大消費者信心指數終值報 68.2 通膨預期下滑

美國密西根大學周五 (28 日) 公布最終調查顯示，6 月消費者信心指數報 68.2，優於市場預期與初值的 65.6，仍低於 5 月終值 69.1，原因是消費者預料通膨壓力放緩，因此降幅有所收窄。全文詳讀

靠強力降價促銷 蘋果 5 月中國 iPhone 出貨量激增 40%

中國政府下屬一家研究公司周五 (28 日) 發布數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 5 月的中國智慧型手機出貨量年增近 40%，延續 4 月的反彈動能。全文詳讀

「股神」巴菲特大手筆捐波克夏股票 價值 53 億美元創紀錄新高