【量大強漲股整理】Q3行情正式啟動，三大關鍵主流股報你知?!

鉅亨研報 2024-07-01 17:26

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 26.32 點，收在 23058.57 點，成交量 4283 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 65.02 億，投信買超 16.83 億，自營商買超 4.23 億，三大法人合計賣超 43.96 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.12%，標普 500 指數下跌 0.41%，納指下跌 0.71%，費半上漲 0.94%；美國 5 月 PCE 年增率報 2.6%，符合市場預期 2.6%，前值 2.7%，美國 5 月核心 PCE 年增率報 2.6%，符合市場預期 2.6%，前值 2.8%，通膨持續降溫有利於聯準會今年降息時間和幅度，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 63%，11 月至少降息 1 碼的機率為 80%；知名運動品牌 (NKE-US)Nike，股價重挫 19.98% 至 75.37 美元，創史上最大單日跌幅。Nike 將在世界各國推出售價 100 美元以下的新款運動鞋，調整產品陣容，讓銷售重回正軌；台股方面，加權指數，開高震盪，

終場上漲 26.32 點，收在 23058.57 點，繼續沿著 5 日均線上攻；台股上半年強漲 28.4%，在全球主要股市指數中，漲幅僅次於費城半導體指數的 31%，下半年台股財報季緊接展開，重量級法說會首推 7/18(2330-TW) 台積電法說會，將是引領行情關鍵，預料台股在法說會、除權息兩大行情撐場下，短線有望再戰高點。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 0.21%，收在 968 元，業界傳出，因持續加碼 2 奈米等最先進製程相關研發加上 2 奈米後續需求超乎預期強勁，產能將導入南科，台積電 2025 年資本支出可望達 320 億美元至 360 億美元區間，為歷年次高，年增 12.5% 至 14.3%；(2317-TW)鴻海，上漲 0.93%，收在 216 元，鴻海集團歷來為 iPhone 組裝最大供應商，近年更主攻高階機款，隨著 (AAPL-US) 蘋果大力將 AI 功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著；(2454-TW)聯發科，上漲 1.07%，收在 1415 元，聯發科正積極在越南部署 5G 網路，同時與 FPT、Viettel 和 VNPT 等電信業者合作。這些合作關係始於 Wi-Fi 4 時代，一直延續到 Wi-Fi 5，現在正在過渡到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7，未來將看到『越南製造』晶片服務於國內和國外市場。

2023 年美國總統拜登宣布美國寬頻基建法案，將提撥 420 億美元 (1.3 兆台幣)，致力在 2030 年前，讓所有美國家庭都能實現快速上網；網通族群再度發動，佳螢公開點名預告，AI 四大主流 COWOS、散熱、CPO、ODM 再度發動攻勢!!!!

CPO 黑馬股 (3450-TW) 聯鈞，早盤更是大漲 + 9%，再創波段新高! 來到 135 元大關，我們低檔字頭進場的持股，來到 135 元大關，領先布局預告後，整整大漲了 + 77%。

(3450-TW) 聯鈞，再創波段新高，通通驗證佳螢的看法，不僅月合併營收 5.75 億，年增 37%，聯鈞主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動企業毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期；

(6442-TW) 光聖，上漲 8.47%，收在 365 元，再創歷史新高，5 月合併營收 4.95 億，年增 117.98%，首季受惠光被動元件需求增加，美系大廠客戶訂單持續增長，第一季每股盈餘達到 1.72 元，法人預估，第二季營收和獲利將會同步向上。

除了 CPO 族群以外，今天強勢上漲的就是 CoWoS，(NVDA-US) 輝達，新一代平台 Blackwell 的高階晶片多使用 CoWoS 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWoS 先進封裝產能供不應求，(2330-TW) 台積電，總裁魏哲家在法說會上提到，CoWoS 先進封裝產能持續吃緊，產能缺口已擴大委外至專業封測代工廠，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也會持續努力，收斂供給與需求之間的差距，CoWoS 先進封裝設備族群今天全面上漲，(3131-TW) 弘塑，上漲 4.43%，收在 1415 元，再創歷史新高，(3583-TW) 辛耘，亮燈漲停，收在 388.5 元，再創歷史新高，(2467-TW) 志聖，亮燈漲停，收在 170.5 元，再創歷史新高。

也驗證我們一再強調的四大主流，CPO+CoWos 族群噴出，另外 2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題；(6290-TW)良維，上漲 0.22%，收在 91.9 元，受惠資料中心電力需求越來越高，每月出貨給大客戶 (AMZN-US) 亞馬遜的大電流線持續增加，預計年底將高達 2 萬條，近期又獲得 (MSFT-US) 微軟認證，成為支撐 AI 伺服器業務的第 2 隻腳。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，上漲 2.45%，收在 75.3 元，5 月合併營收 2746 萬，月增 33%，星通不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國、印度、東歐、東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

(1446-TW) 宏和，上漲 3.54%，收在 52.6 元，2011 年宏和開始進軍營建業，主要業務為興建住宅大樓和商業大樓租 (售)，目前最重要的建案是新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師